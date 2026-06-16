Транспорт для человека: каким становится будущее городской мобильности в России

Член Комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Валерий Горюханов о том, почему современные транспортные сервисы должны работать как единая система для граждан.

За последние годы транспортная система России пережила серьезные изменения. Мы привыкли обсуждать новые дороги, развязки, станции метро, обновление автобусных парков и подвижного состава. Однако главный результат этих преобразований измеряется не километрами дорог и количеством закупленной техники. Главный показатель - насколько удобно людям пользоваться транспортом в повседневной жизни.

Для Краснодарского края этот вопрос имеет особое значение. Регион остается одним из лидеров по темпам роста населения, ежегодно принимает миллионы туристов и продолжает активно развивать жилую и социальную инфраструктуру. Вместе с этим возрастает нагрузка на дороги, общественный транспорт и всю систему городской мобильности.

Но эти вызовы характерны не только для Кубани. Сегодня большинство российских регионов сталкиваются с необходимостью создавать современную, удобную и доступную транспортную среду для жителей. Поэтому транспорт уже не только отрасль экономики. Это один из важнейших факторов качества жизни людей.

Россия движется к модели бесшовной мобильности

Еще недавно различные виды транспорта часто воспринимались как конкуренты. Общественный транспорт, такси и личный автомобиль существовали параллельно и нередко рассматривались как альтернативы друг другу. Сегодня ситуация меняется.

Россия постепенно движется к модели бесшовной мобильности, когда разные транспортные сервисы не конкурируют между собой, а дополняют друг друга, помогая человеку выбрать наиболее удобный вариант для конкретной поездки.

Эту тенденцию подтверждают результаты исследования ИНСОМАР. Согласно данным опроса, общественным транспортом пользуются 69% семей с детьми, а услугами такси – 62%. При этом общественный транспорт родители ценят за доступность и предсказуемость, а такси выбирают в ситуациях, когда особенно важны комфорт, безопасность и экономия времени.

На мой взгляд, именно такое распределение ролей является признаком зрелой транспортной системы. Человек не должен выбирать между удобством и доступностью. У него должна быть возможность использовать разные инструменты в зависимости от жизненной ситуации.

Мы движемся в русле мировых трендов

Сегодня ведущие города мира развиваются именно по такому принципу. Лондон, Сингапур, Сеул, Шанхай и другие крупнейшие мегаполисы делают ставку на интеграцию различных видов транспорта в единую систему городской мобильности.

Важно отметить, что речь идет не о доминировании какого-либо одного вида транспорта. Наоборот, эффективность достигается тогда, когда общественный транспорт обеспечивает основу городской мобильности, а такси и другие сервисы позволяют закрывать индивидуальные потребности пассажиров. Россия сегодня движется в этом же направлении.

Более того, по ряду направлений российские транспортные сервисы уже демонстрируют уровень развития, сопоставимый с лучшими мировыми практиками. Это касается цифровизации услуг, удобства пользовательских сервисов и скорости внедрения новых технологических решений.

Развитие транспортной инфраструктуры, внедрение цифровых сервисов, единых способов оплаты и современных мобильных приложений постепенно формируют новую модель городской мобильности, ориентированную прежде всего на человека.

Семья становится главным ориентиром транспортной политики

Родители наиболее требовательны к вопросам безопасности, доступности и комфорта транспортных услуг. Они ежедневно сталкиваются с необходимостью отвезти ребенка в детский сад, школу, поликлинику, спортивную секцию или на дополнительные занятия.

Поэтому уровень удовлетворенности семей транспортными услугами является одним из наиболее объективных показателей эффективности всей системы.

Это подтверждает и исследование ИНСОМАР. Опрос показывает высокий уровень удовлетворенности как общественным транспортом, так и услугами такси. Положительно оценивают поездки на общественном транспорте 78% родителей, а такси – 85%. Отдельно отмечу высокий уровень ответственности родителей в вопросах безопасности.

Показательны и результаты исследования Роскачества. По данным организации, 79% родителей считают, что качество услуг такси для поездок с детьми за последние десять лет улучшилось. При этом около половины опрошенных оценивают уровень таких сервисов в России выше, чем за рубежом.

Важно и то, что развитие транспорта сегодня все больше ориентируется на потребности семьи. Низкопольный общественный транспорт, цифровые сервисы, удобные способы оплаты, специализированные решения для поездок с детьми постепенно формируют более комфортную и инклюзивную городскую среду.

Это результат и последовательной работы по развитию транспортной инфраструктуры, и обновлению подвижного состава, и созданию более комфортной городской среды, и внедрению цифровых решений.

Подобные оценки свидетельствуют о том, что российская транспортная система уже сегодня воспринимается гражданами как современная и конкурентоспособная.

Следующий этап развития

Безусловно, остаются вопросы, требующие дальнейшего внимания. Это развитие транспортной инфраструктуры в быстрорастущих районах, повышение доступности перевозок для многодетных семей, дальнейшее совершенствование сервисов и обеспечение высокого уровня безопасности. Однако стратегическое направление развития уже очевидно.

Убежден, что задача государства заключается не только в строительстве новых дорог и закупке транспорта. Нам важно обеспечить связанность всех элементов транспортной системы между собой.

Гражданин не должен задумываться о том, каким именно видом транспорта воспользоваться. Он должен быть уверен, что сможет быстро, безопасно и комфортно добраться до нужной точки.

При этом уже сегодня необходимо думать не только о текущих транспортных сервисах, но и о технологиях завтрашнего дня. Одним из таких направлений является развитие высокоавтоматизированного транспорта.

Высокоавтоматизированные транспортные средства способны повысить безопасность перевозок, снизить влияние человеческого фактора и расширить доступность транспортных услуг, особенно на востребованных маршрутах и в регионах с растущей транспортной нагрузкой.

Чем эффективнее будут работать общественный транспорт, такси, железнодорожное сообщение и перспективные высокоавтоматизированные транспортные системы, тем выше будет качество жизни людей. А именно этот показатель в конечном счете является главным критерием эффективности любой транспортной политики.