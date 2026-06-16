Транспорт для человека: каким становится будущее городской мобильности в России

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За последние годы транспортная система России пережила серьезные изменения. Мы привыкли обсуждать новые дороги, развязки, станции метро, обновление автобусных парков и подвижного состава. Однако главный результат этих преобразований измеряется не километрами дорог и количеством закупленной техники. Главный показатель - насколько удобно людям пользоваться транспортом в повседневной жизни.
Для Краснодарского края этот вопрос имеет особое значение. Регион остается одним из лидеров по темпам роста населения, ежегодно принимает миллионы туристов и продолжает активно развивать жилую и социальную инфраструктуру. Вместе с этим возрастает нагрузка на дороги, общественный транспорт и всю систему городской мобильности.
Но эти вызовы характерны не только для Кубани. Сегодня большинство российских регионов сталкиваются с необходимостью создавать современную, удобную и доступную транспортную среду для жителей. Поэтому транспорт уже не только отрасль экономики. Это один из важнейших факторов качества жизни людей.
Россия движется к модели бесшовной мобильности
Еще недавно различные виды транспорта часто воспринимались как конкуренты. Общественный транспорт, такси и личный автомобиль существовали параллельно и нередко рассматривались как альтернативы друг другу. Сегодня ситуация меняется.
Россия постепенно движется к модели бесшовной мобильности, когда разные транспортные сервисы не конкурируют между собой, а дополняют друг друга, помогая человеку выбрать наиболее удобный вариант для конкретной поездки.
Эту тенденцию подтверждают результаты исследования ИНСОМАР. Согласно данным опроса, общественным транспортом пользуются 69% семей с детьми, а услугами такси – 62%. При этом общественный транспорт родители ценят за доступность и предсказуемость, а такси выбирают в ситуациях, когда особенно важны комфорт, безопасность и экономия времени.
На мой взгляд, именно такое распределение ролей является признаком зрелой транспортной системы. Человек не должен выбирать между удобством и доступностью. У него должна быть возможность использовать разные инструменты в зависимости от жизненной ситуации.
Мы движемся в русле мировых трендов
Сегодня ведущие города мира развиваются именно по такому принципу. Лондон, Сингапур, Сеул, Шанхай и другие крупнейшие мегаполисы делают ставку на интеграцию различных видов транспорта в единую систему городской мобильности.
Важно отметить, что речь идет не о доминировании какого-либо одного вида транспорта. Наоборот, эффективность достигается тогда, когда общественный транспорт обеспечивает основу городской мобильности, а такси и другие сервисы позволяют закрывать индивидуальные потребности пассажиров. Россия сегодня движется в этом же направлении.
Более того, по ряду направлений российские транспортные сервисы уже демонстрируют уровень развития, сопоставимый с лучшими мировыми практиками. Это касается цифровизации услуг, удобства пользовательских сервисов и скорости внедрения новых технологических решений.
Развитие транспортной инфраструктуры, внедрение цифровых сервисов, единых способов оплаты и современных мобильных приложений постепенно формируют новую модель городской мобильности, ориентированную прежде всего на человека.
Родители наиболее требовательны к вопросам безопасности, доступности и комфорта транспортных услуг. Они ежедневно сталкиваются с необходимостью отвезти ребенка в детский сад, школу, поликлинику, спортивную секцию или на дополнительные занятия.
Поэтому уровень удовлетворенности семей транспортными услугами является одним из наиболее объективных показателей эффективности всей системы.
Это подтверждает и исследование ИНСОМАР. Опрос показывает высокий уровень удовлетворенности как общественным транспортом, так и услугами такси. Положительно оценивают поездки на общественном транспорте 78% родителей, а такси – 85%. Отдельно отмечу высокий уровень ответственности родителей в вопросах безопасности.
Показательны и результаты исследования Роскачества. По данным организации, 79% родителей считают, что качество услуг такси для поездок с детьми за последние десять лет улучшилось. При этом около половины опрошенных оценивают уровень таких сервисов в России выше, чем за рубежом.
Важно и то, что развитие транспорта сегодня все больше ориентируется на потребности семьи. Низкопольный общественный транспорт, цифровые сервисы, удобные способы оплаты, специализированные решения для поездок с детьми постепенно формируют более комфортную и инклюзивную городскую среду.
Это результат и последовательной работы по развитию транспортной инфраструктуры, и обновлению подвижного состава, и созданию более комфортной городской среды, и внедрению цифровых решений.
Подобные оценки свидетельствуют о том, что российская транспортная система уже сегодня воспринимается гражданами как современная и конкурентоспособная.
Безусловно, остаются вопросы, требующие дальнейшего внимания. Это развитие транспортной инфраструктуры в быстрорастущих районах, повышение доступности перевозок для многодетных семей, дальнейшее совершенствование сервисов и обеспечение высокого уровня безопасности. Однако стратегическое направление развития уже очевидно.
Убежден, что задача государства заключается не только в строительстве новых дорог и закупке транспорта. Нам важно обеспечить связанность всех элементов транспортной системы между собой.
Гражданин не должен задумываться о том, каким именно видом транспорта воспользоваться. Он должен быть уверен, что сможет быстро, безопасно и комфортно добраться до нужной точки.
При этом уже сегодня необходимо думать не только о текущих транспортных сервисах, но и о технологиях завтрашнего дня. Одним из таких направлений является развитие высокоавтоматизированного транспорта.
Высокоавтоматизированные транспортные средства способны повысить безопасность перевозок, снизить влияние человеческого фактора и расширить доступность транспортных услуг, особенно на востребованных маршрутах и в регионах с растущей транспортной нагрузкой.
Чем эффективнее будут работать общественный транспорт, такси, железнодорожное сообщение и перспективные высокоавтоматизированные транспортные системы, тем выше будет качество жизни людей. А именно этот показатель в конечном счете является главным критерием эффективности любой транспортной политики.
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