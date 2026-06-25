Мэр Москвы объявил о приеме заявок на конкурс "Лидеры цифровой трансформации"

Мэр Москвы объявил о приеме заявок на конкурс "Лидеры цифровой трансформации"
Кадр: Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс"

В Москве стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Лидеры цифровой трансформации". О начале регистрации сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".

Собянин отметил, что в этом году участникам предстоит решить 20 задач, связанных с искусственным интеллектом, автоматизацией городских процессов, беспилотными технологиями, цифровым моделированием, анализом больших данных и интеллектуальными системами поддержки принятия решений.

Конкурс является крупнейшим международным хакатоном, который проводится в России. Его участники разрабатывают новые цифровые продукты и сервисы по заданиям столичных органов исполнительной власти, российских ИТ-компаний и крупных корпораций.

К участию приглашаются специалисты из любых стран мира. Впервые подать заявку смогут и участники, достигшие 16-летнего возраста.

Лучшие команды получат не только денежные призы, но и возможность реализовать свои проекты. За первое место предусмотрен один миллион рублей, за второе – 600 тысяч рублей, за третье – 400 тысяч рублей.
Подать заявку на участие можно до 14 сентября через официальный сайт конкурса.

Источник: Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс" ✓ Надежный источник

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