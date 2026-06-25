Собянин: Финал чемпионата "Абилимпикс" пройдет в Москве

Москва поможет в организации национального чемпионата по профессиональному мастерству "Абилимпикс", который объединяет людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Чемпионат пройдет в конце октября – начале ноября 2026 года на площадке выставочного комплекса "Тимирязев центр". Ожидается, что в соревнованиях примут участие около тысячи человек – победители региональных этапов из разных субъектов России, а также представители дружественных государств.

В своем канале в "Максе" Сергей Собянин сообщил, что участники будут соревноваться по 50 компетенциям. В их числе промышленность, строительство, информтехнологии, экономика и управление, медицина, образование, культура, декоративно-прикладное искусство, общественное питание и сфера услуг. Он также отметил, что уже на протяжении 12 лет чемпионат помогает людям с особенностями здоровья раскрывать свои профессиональные способности, знакомиться с потенциальными работодателями и строить карьеру.

Чемпионат проводится среди школьников старше 14 лет, студентов и взрослых специалистов. Кроме соревнований, "Абилимпикс" остается одной из крупнейших площадок для обсуждения вопросов профессионального обучения людей с инвалидностью, развития инклюзивных практик и профориентации.

За время существования движения "Абилимпикс" в России его участниками стали более 180 тысяч человек. Более 93 процентов конкурсантов впоследствии были трудоустроены на предприятия-партнеры. Только в прошлом году около 700 участников нашли работу в московских компаниях по самым разным специальностям.