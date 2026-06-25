Собянин: Финал чемпионата "Абилимпикс" пройдет в Москве

Собянин: Финал чемпионата "Абилимпикс" пройдет в Москве
Фото: Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс"

Москва поможет в организации национального чемпионата по профессиональному мастерству "Абилимпикс", который объединяет людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Чемпионат пройдет в конце октября – начале ноября 2026 года на площадке выставочного комплекса "Тимирязев центр". Ожидается, что в соревнованиях примут участие около тысячи человек – победители региональных этапов из разных субъектов России, а также представители дружественных государств.

В своем канале в "Максе" Сергей Собянин сообщил, что участники будут соревноваться по 50 компетенциям. В их числе промышленность, строительство, информтехнологии, экономика и управление, медицина, образование, культура, декоративно-прикладное искусство, общественное питание и сфера услуг. Он также отметил, что уже на протяжении 12 лет чемпионат помогает людям с особенностями здоровья раскрывать свои профессиональные способности, знакомиться с потенциальными работодателями и строить карьеру.

Чемпионат проводится среди школьников старше 14 лет, студентов и взрослых специалистов. Кроме соревнований, "Абилимпикс" остается одной из крупнейших площадок для обсуждения вопросов профессионального обучения людей с инвалидностью, развития инклюзивных практик и профориентации.

За время существования движения "Абилимпикс" в России его участниками стали более 180 тысяч человек. Более 93 процентов конкурсантов впоследствии были трудоустроены на предприятия-партнеры. Только в прошлом году около 700 участников нашли работу в московских компаниях по самым разным специальностям.

Источник: Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс" ✓ Надежный источник

G7 ограбила Россию из-за Украины: подробности

Аналитики подсчитали убытки

Новая выходка Киева вызвала ярость на Западе: "Военная тайна"

Зеленский ни в чем себе не отказывает

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей