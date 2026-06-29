В больницах Москвы пройдут концерты в рамках развития концепции исцеляющей среды

В столичных детских и взрослых больницах начнут регулярно проводить концерты, театральные постановки и музейные выставки. Новый проект реализуют Департамент здравоохранения Москвы совместно с Департаментом культуры в рамках дальнейшего развития концепции исцеляющей среды.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице продолжают комплексно менять подход к организации медицинской помощи. Речь идет не только о строительстве и модернизации поликлиник и больниц, совершенствовании системы оказания медицинской помощи, но и о создании комфортной атмосферы для пациентов и медицинского персонала.

Она подчеркнула, что в основе концепции исцеляющей среды лежит понимание того, что окружающее пространство способно оказывать влияние на эмоциональное состояние человека и процесс его восстановления. Именно поэтому совместно с Департаментом культуры было принято решение запустить новый проект, в рамках которого в московских стационарах будут проходить выступления артистов, театральных коллективов и выставки ведущих музеев столицы.

Анастасия Ракова отметила, что такие мероприятия помогут сделать пребывание в больницах более комфортным, подарят пациентам положительные эмоции и помогут им сохранить внутренние силы в борьбе с болезнью, а медицинским работникам позволят ненадолго переключиться, восстановить эмоциональный ресурс и получить дополнительное вдохновение для своей работы.

Первые мероприятия в рамках проекта уже состоялись. Так, 16 июня симфонический оркестр "Русская филармония" выступил в Московском многопрофильном клиническом центре "Коммунарка", а театр "Ленком Марка Захарова" представил концерт для пациентов городской клинической больницы имени И.В. Давыдовского.

17 июня культурную программу продолжили другие учреждения. Камерный состав Simple Music Ensemble выступил в Московском клиническом научном центре имени А.С. Логинова, а артисты Московского музыкального театра "Геликон-опера" посетили городскую клиническую больницу имени С.С. Юдина.

Кроме того, 21 июня, в День медицинского работника, в больнице имени С.С. Юдина театральный центр "Вишневый сад" представил концертную программу "Москва – город любви", а в Морозовской детской больнице Московский театр кукол показал маленьким пациентам спектакль "Петрушка".