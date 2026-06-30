Фасады здания комбината газеты "Правда" в Москве начали реставрировать

В Москве начались работы по реставрации фасадов здания комбината газеты "Правда", расположенного на улице Правды, дом 24. Здание, возведенное в 1930-х годах по проекту архитекторов под руководством Пантелеймона Голосова, считается одним из наиболее известных памятников конструктивизма и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов сообщил, что реставраторам предстоит восстановить утраченное штукатурное покрытие фасадов с добавлением слюды. Он отметил, что специалисты подберут состав, максимально соответствующий материалам, которые использовались при строительстве здания, благодаря чему фасад вновь приобретет характерный блеск на солнце.

Одновременно на объекте продолжаются противоаварийные работы. Специалисты укрепляют поврежденные участки перекрытий и восстанавливают защитный слой бетона. Все мероприятия выполняются по согласованному проекту и находятся под контролем Департамента культурного наследия Москвы.

Шестиэтажный редакционно-издательский корпус выходит фасадом на улицу Правды. Здание построено на железобетонном каркасе, стены выполнены из керамического и силикатного кирпича, а также бетонных и шлакобетонных блоков. Главный вход выделен овальным козырьком, центральную часть украшает четырехэтажное сплошное остекление, а по бокам фасада расположены балконы.

На протяжении многих лет здание не использовалось. После пожара, произошедшего в 2006 году, оно оказалось в запущенном состоянии. В 2024 году у памятника архитектуры сменился собственник, который приступил к его восстановлению.