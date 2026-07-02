Собянин рассказал об уникальной операции, выполненной московскими врачами

В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского впервые в России выполнили гибридную операцию пациентке со сложной аневризмой сосудов головного мозга. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере "Макс".

Глава города сообщил, что за последние годы столичные больницы были оснащены современным оборудованием, в том числе появились гибридные операционные. Он отметил, что благодаря таким технологиям врачи могут проводить вмешательства, которые раньше считались чрезвычайно рискованными, а в ряде случаев практически невыполнимыми.

Операцию сделали после обращения 43-летней женщины, которая начала терять зрение на один глаз. После обследования медики обнаружили крупную аневризму внутренней сонной артерии, сдавливавшую зрительный нерв.

Операцию совместно провели нейрохирурги и рентгенэндоваскулярные хирурги. Специалистам удалось полностью исключить аневризму из кровотока, предотвратить возможное кровоизлияние и сохранить пациентке зрение. Уже на следующие сутки женщину перевели из реанимации, а спустя десять дней выписали домой.

В настоящее время НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского остается крупнейшим многопрофильным центром экстренной, неотложной и плановой медицинской помощи. Сейчас для учреждения строится новый корпус, который позволит расширить возможности оказания высокотехнологичной помощи.