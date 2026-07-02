Собянин рассказал об уникальной операции, выполненной московскими врачами

Собянин рассказал об уникальной операции, выполненной московскими врачами
Фото: Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс"

В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского впервые в России выполнили гибридную операцию пациентке со сложной аневризмой сосудов головного мозга. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере "Макс".

Глава города сообщил, что за последние годы столичные больницы были оснащены современным оборудованием, в том числе появились гибридные операционные. Он отметил, что благодаря таким технологиям врачи могут проводить вмешательства, которые раньше считались чрезвычайно рискованными, а в ряде случаев практически невыполнимыми.

Операцию сделали после обращения 43-летней женщины, которая начала терять зрение на один глаз. После обследования медики обнаружили крупную аневризму внутренней сонной артерии, сдавливавшую зрительный нерв.

Операцию совместно провели нейрохирурги и рентгенэндоваскулярные хирурги. Специалистам удалось полностью исключить аневризму из кровотока, предотвратить возможное кровоизлияние и сохранить пациентке зрение. Уже на следующие сутки женщину перевели из реанимации, а спустя десять дней выписали домой.

В настоящее время НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского остается крупнейшим многопрофильным центром экстренной, неотложной и плановой медицинской помощи. Сейчас для учреждения строится новый корпус, который позволит расширить возможности оказания высокотехнологичной помощи.

Источник: Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс" ✓ Надежный источник

Евросоюз готовит новый подлый удар по россиянам

Европолитикам очень нравится портить жизнь гражданам РФ

Скандал после взрыва в Монако: во Франции потребовали ударить по Киеву

Зеленского заподозрили в кровавом преступлении

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей