Сергей Собянин: Новая дорога соединила улицы Добролюбова и Складочную

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В Бутырском районе Москвы улицы Добролюбова и Складочную соединила новая дорога, которая проходит под путями второго Московского центрального диаметра. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".
По словам главы города, строительство железнодорожного путепровода было завершено ОАО "РЖД" в 2025 году. Открытие дороги позволило создать дополнительную транспортную связь между Третьим транспортным кольцом и Огородным проездом с выездом на Алтуфьевское шоссе. В результате снизилась нагрузка на улицы Сущевский Вал, Бутырский Вал и Шереметьевскую, а также появились альтернативные маршруты для автомобилистов и городского транспорта.
В рамках проекта специалисты провели реконструкцию перекрестков на пересечении улицы Добролюбова с одноименными проездом и переулком. Кроме того, были обустроены тротуары и организованы удобные подъезды к производственным объектам. Также в районе установили светофоры и проложили велосипедные дорожки — они протянулись от Проектируемого проезда № 1051 до улицы Руставели.
Улучшение связности районов и наращивание плотности улично‑дорожной сети остается одним из приоритетов градостроительного развития Москвы. Эта работа соответствует целям и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни".
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