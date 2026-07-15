Сергей Собянин: Новая дорога соединила улицы Добролюбова и Складочную

Сергей Собянин: Новая дорога соединила улицы Добролюбова и Складочную
Фото: mos.ru
В Бутырском районе открыли новую дорогу под путями МЦД‑2 — она улучшила транспортную связность и снизила нагрузку на ключевые улицы

В Бутырском районе Москвы улицы Добролюбова и Складочную соединила новая дорога, которая проходит под путями второго Московского центрального диаметра. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".

По словам главы города, строительство железнодорожного путепровода было завершено ОАО "РЖД" в 2025 году. Открытие дороги позволило создать дополнительную транспортную связь между Третьим транспортным кольцом и Огородным проездом с выездом на Алтуфьевское шоссе. В результате снизилась нагрузка на улицы Сущевский Вал, Бутырский Вал и Шереметьевскую, а также появились альтернативные маршруты для автомобилистов и городского транспорта.

В рамках проекта специалисты провели реконструкцию перекрестков на пересечении улицы Добролюбова с одноименными проездом и переулком. Кроме того, были обустроены тротуары и организованы удобные подъезды к производственным объектам. Также в районе установили светофоры и проложили велосипедные дорожки — они протянулись от Проектируемого проезда № 1051 до улицы Руставели.

Улучшение связности районов и наращивание плотности улично‑дорожной сети остается одним из приоритетов градостроительного развития Москвы. Эта работа соответствует целям и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Источник: Канал Мэра Москвы в мессенджере "Макс" ✓ Надежный источник

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