Собянин присвоил имя академика Зильбера одной из улиц на северо-западе Москвы

В районе Щукино безымянному проезду присвоили название «улица Академика Зильбера» — в честь выдающегося микробиолога и создателя советской школы медицинской вирусологии

В память о выдающемся ученом‑микробиологе, создателе советской школы медицинской вирусологии, академике Академии медицинских наук СССР Льве Зильбере безымянному проезду в районе Щукино на северо‑западе столицы присвоено наименование — улица Академика Зильбера. Улица расположена между улицами Живописной и Гамалеи, проходит вдоль дома 25 на улице Гамалеи. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Лев Зильбер родился в 1894 году в селе Медведь Новгородской губернии, а в 1919 году окончил медицинский факультет Императорского Московского университета. В 1920–1930‑е годы, работая в подразделениях микробиологии Наркомздрава СССР, он руководил ликвидацией вспышек брюшного тифа, чумы и оспы в разных регионах страны.

Важным этапом в научной карьере Зильбера стала дальневосточная экспедиция по изучению неизвестного инфекционного заболевания центральной нервной системы. В ходе исследований была установлена природа клещевого энцефалита и разработаны методы борьбы с ним.

В последующие годы Лев Зильбер работал в Институте микробиологии имени С. Н. Виноградского Российской академии наук и Научно‑исследовательском институте вирусологии Академии медицинских наук СССР. В 1961 году на базе Центрального института эпидемиологии и микробиологии он создал первый в стране отдел общей иммунологии и онкологии. Ученый принимал участие в работе рабочей группы Всемирной организации здравоохранения по раку, а также в международных симпозиумах и конференциях, посвященных проблемам онковирусологии и онкоиммунологии.

Лев Зильбер ушел из жизни 10 ноября 1966 года. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.