Собянин: Стадион «Крылья Советов» будет возрожден

Собянин: Стадион «Крылья Советов» будет возрожден
Фото: Максим Денисов / mos.ru
В 2027–2028 годах на его базе создадут мультиспортивное пространство для жителей Соколиной Горы

Правительство Москвы выкупило имущественный комплекс стадиона "Крылья Советов" в 2024 году — это позволило сохранить спортивное назначение объекта. О подготовке проекта реконструкции и развития стадиона сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".

Стадион расположен в районе Соколиная Гора Восточного административного округа по адресу: проспект Буденного, владение 17а. Его построили в 1934 году для работников авиационного завода "Салют". Долгое время стадион оставался популярным местом для занятий спортом у местных жителей, однако в последние десятилетия инфраструктура объекта постепенно приходила в упадок.

По словам Сергея Собянина, после обновления "Крылья Советов" станут современным мультиспортивным пространством. Главное футбольное поле оборудуют искусственным покрытием и подогревом, установят теплые раздевалки и вместительные трибуны для зрителей. Вокруг поля появится беговая дорожка, за воротами — воркаут‑площадки и площадки для сдачи норм ГТО.

В рамках реконструкции создадут многофункциональную спортплощадку с катком и хоккейной коробкой, обустроят скейт‑парк и корты для падела, восстановят место для игры в городки. Также запланирован ремонт центра игровых видов спорта и танцевального центра, обновление грунтовых теннисных кортов.

В парадной части стадиона восстановят зону отдыха с фонтаном. На территории разместят павильон проката с кафе и раздевалками. Все работы намечено провести в 2027–2028 годах.

Обновленный стадион призван стать центром притяжения для жителей района и площадкой не только для спортивных занятий, но и для семейного досуга.

Ранее столичные власти реализовали проекты возрождения ряда исторических стадионов — в их числе "Авангард" в Перове, "Локомотив" в Люблине, "Москвич" в Текстильщиках, "Металлург" в Басманном районе и другие.

Источник: Канал Мэра Москвы в мессенджере "Макс" ✓ Надежный источник

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