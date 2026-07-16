Собянин: На Москву приходится четверть занятых в креативной индустрии в стране

Доля сектора в экономике города с 2019 года почти удвоилась

Москва закрепила за собой статус ядра креативной экономики страны — на столицу приходится четверть всех занятых в этой отрасли в России. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".

По словам главы города, креативные индустрии — один из самых быстрорастущих секторов экономики Москвы. С 2019 года его доля в экономике столицы почти удвоилась — с 5,7 до 11%. По этому показателю сектор достиг уровня обрабатывающих производств. При этом по доле креативных индустрий в валовом региональном продукте Москва уже опережает Шэньчжэнь и практически сравнялась с Пекином, Лондоном и Токио.

Развитию направления уже шесть лет содействует Агентство креативных индустрий (АКИ) Москвы. За это время при его поддержке реализовано более 430 проектов, помощь получили свыше 22 тысяч предпринимателей.

Важным элементом инфраструктуры стал Московский кластер видеоигр и анимации — первая очередь креативного кластера "Сколково". В нем объединились более 60 резидентов. В первом полугодии выпущено два проекта, а до конца года планируется создать около 20. В ближайшее время откроется вторая очередь — кластер медиатехнологий. Существенную роль в развитии сегмента играет акселератор "Фабрика видеоигр": его участники разработали свыше 150 прототипов игр, а лучшие команды получили инвестиции и готовятся к выходу на новые рынки.

Для представителей разных направлений креативной сферы действуют специализированные программы поддержки: "Издательские сезоны", "Московские мастерские", "Дизайн‑цех", "Арт‑сезоны" и "Фабрика дизайна". Благодаря этим инициативам столичные издательства заключают международные контракты, художники получают доступ к мастерским и выставочным площадкам, а дизайнеры сотрудничают с культурными учреждениями и крупными компаниями.

Столица активно продвигает креативный бизнес на международном уровне. С 2023 года при содействии АКИ московские предприниматели заключили порядка 200 экспортных контрактов с партнерами из более чем 30 стран.

Дополнительную поддержку экспортерам оказывает Московский экспортный центр. С 2019 года по его линии компании из сферы креативных индустрий приняли участие в 45 мероприятиях. По итогам этих событий было подписано 76 контрактов с партнерами более чем из 20 стран.