Московские школьники представили свои проекты на выставке в Пекине — Собянин

Московские школьники представили свои проекты на выставке в Пекине — Собянин
Фото: Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс"
Мэр поздравил ребят с отличными результатами

Воспитанники Московского дворца пионеров на Воробьевых горах успешно выступили на Международной выставке юных изобретателей в Пекине, завоевав золотую и две серебряные медали, а также специальный приз. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере "Макс".

Мэр Москвы рассказал, что в состав российской команды вошли 12 участников, трое из которых представляли столицу. Под руководством педагога лаборатории робототехники Московского дворца пионеров Алексея Громакова школьники презентовали разработки в сфере экологии, физики и подводной робототехники.

Золотую медаль получила ученица 11-го класса школы № 1557 имени Петра Леонидовича Капицы Софья Близнецова. Она разработала устройство для выкармливания медвежат, которое позволяет сократить контакт животных с человеком. Система самостоятельно подает молоко, поддерживает необходимую температуру, воспроизводит естественные звуки и контролирует состояние детенышей, помогая им быстрее адаптироваться к жизни в дикой природе.

Еще одну награду завоевала одиннадцатиклассница Варвара Громакова. Она создала учебную модель синхротрона, демонстрирующую принцип получения рентгеновского излучения. В отличие от настоящих установок, в ее проекте используются заряженные атомы ртути, что позволяет наглядно изучать работу ускорителей частиц.

Восьмиклассник школы № 1547 Алексей Огарков представил систему подводной навигации для автономных аппаратов, не требующую GPS или других внешних сигналов. Разработка определяет расстояние по времени прохождения гидроакустического сигнала, помогает оперативно корректировать маршрут и отличается большей доступностью по сравнению с существующими аналогами.

Сергей Собянин поздравил школьников с отличными результатами и пожелал им новых успешных разработок, которые в будущем смогут найти применение в производстве.

Юные изобретатели Московского дворца пионеров принимают участие в международной выставке с 2017 года. За это время они завоевали две золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей, а также четыре специальных приза. Сегодня в лаборатории робототехники дворца пионеров обучаются более тысячи детей по двум десяткам образовательных программ.

Источник: Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс" ✓ Надежный источник

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