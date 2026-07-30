Мэр Москвы рассказал об обновлении корпусов Морозовской детской больницы

Мэр Москвы рассказал об обновлении корпусов Морозовской детской больницы
Фото: www.unsplash.com
Медучреждение является крупнейшим многопрофильным детским стационаром в РФ

В Москве продолжается масштабная модернизация Морозовской детской городской клинической больницы. Обновление затронет сразу два корпуса, в которых после реконструкции будут обеспечены современные условия для оказания медицинской помощи детям. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере "Макс".

Мэр Москвы рассказал, что работы начались в корпусах № 11 и 22а, где располагаются центр расширенного неонатального скрининга и неонатологическое отделение. Он подчеркнул, что модернизация позволит повысить качество и доступность медицинской помощи.

Особое внимание уделят корпусу № 11, который был построен в 1904 году в стиле модерн. Во время реконструкции специалисты сохранят его исторический облик, восстановят поврежденную кирпичную кладку и декоративные элементы фасада, отремонтируют кровлю, заменят окна и двери, а также полностью обновят инженерные системы.

Корпус № 22а также ждет комплексное обновление. Здание получит новый утепленный вентилируемый фасад, выполненный в едином архитектурном стиле с главным корпусом больницы. Кроме того, здесь заменят внутренние коммуникации, инженерные сети и установят современные лифты.

Сегодня Морозовская детская больница остается крупнейшим многопрофильным детским стационаром России. Медицинскую помощь здесь получают не только жители Москвы, но и пациенты из 89 регионов страны. Ежегодно лечение в учреждении проходят свыше 10 тысяч детей, приезжающих из других субъектов Российской Федерации.

Источник: Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс" ✓ Надежный источник

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