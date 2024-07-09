Bloomberg: Саудовская Аравия пригрозила G7 в случае ареста российских активов

Страна придумала достойный ответ на скандальное решение "Семерки"

Саудовская Аравия в частном порядке намекнула, что может продать часть европейских долговых обязательств, если "Большая семерка" решит арестовать замороженные активы России на сумму почти 300 миллиардов долларов, сообщили источники Bloomberg, знакомые с ситуацией.

Министерство финансов королевства сообщило некоторым коллегам из G7 о своем несогласии с идеей, которая была призвана поддержать Украину. Один из собеседников агентства даже заявил, что больше это было похоже на угрозу – саудовцы конкретно упомянули долг французского казначейства.

Сейчас "Большая семерка" рассматривает вариант использования прибыли от российских активов в качестве помощи Украине. Группа предпочла такой сценарий, несмотря на давление США и Великобритании с требованием прибегнуть к более смелым шагам.

Один из официальных лиц Саудовской Аравии заявил, что подобные угрозы не в стиле правительства, но оно, возможно, обрисовало членам G7 возможные последствия любых захватов активов.

Источники утверждают, что до конца неясно, действовали ли саудиты в своих интересах или из солидарности с Россией. Известно, что между странами сложились довольно тесные отношения за последние два года в рамках сотрудничества по линии ОПЕК+.