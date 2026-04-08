СВР узнала о планах ЕС создать ядерное оружие

"Массовое уничтожение": русская разведка разоблачила зловещий план ЕС
Картинка: сгенерировано ИИ
Европейцы пытались сохранить свой проект в тайне

В СВР РФ заявили, что в структурах Евросоюза ведется закрытая работа над вопросом создания собственного ядерного потенциала. По информации ведомства, такие планы, по традиции, обосновываются необходимостью защиты от предполагаемой "угрозы" со стороны России.

В службе подчеркнули, что Брюссель взял курс, который может подорвать существующую систему глобальной безопасности и режим нераспространения оружия массового уничтожения. Отмечается, что эти воинственные шаги являются частью более широкой стратегии, направленной на усиление давления в восточном направлении.

"Есовский Брюссель встал на путь, ведущий к подрыву международной системы нераспространения оружия массового уничтожения", – заявили в российской разведке.

Также в СВР отметили, что ряд европейских стран располагает необходимым промышленным и технологическим потенциалом, включая доступ к переработанному ядерному топливу. Таким образом, специалисты, в частности в Германии, теоретически способны в короткие сроки получить материалы, необходимые для создания ядерного заряда.

В заключение в ведомстве особо подчеркнули, что столь зловещие инициативы свидетельствуют о политической безответственности ЕС и могут привести к катастрофическим последствиям.

Ранее стало известно о достигнутом между США и Ираном перемирии.

Источник: СВР РФ ✓ Надежный источник
По теме

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей