Европейцы пытались сохранить свой проект в тайне

В СВР РФ заявили, что в структурах Евросоюза ведется закрытая работа над вопросом создания собственного ядерного потенциала. По информации ведомства, такие планы, по традиции, обосновываются необходимостью защиты от предполагаемой "угрозы" со стороны России.

В службе подчеркнули, что Брюссель взял курс, который может подорвать существующую систему глобальной безопасности и режим нераспространения оружия массового уничтожения. Отмечается, что эти воинственные шаги являются частью более широкой стратегии, направленной на усиление давления в восточном направлении.

"Есовский Брюссель встал на путь, ведущий к подрыву международной системы нераспространения оружия массового уничтожения", – заявили в российской разведке.

Также в СВР отметили, что ряд европейских стран располагает необходимым промышленным и технологическим потенциалом, включая доступ к переработанному ядерному топливу. Таким образом, специалисты, в частности в Германии, теоретически способны в короткие сроки получить материалы, необходимые для создания ядерного заряда.

В заключение в ведомстве особо подчеркнули, что столь зловещие инициативы свидетельствуют о политической безответственности ЕС и могут привести к катастрофическим последствиям.

