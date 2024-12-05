Для любителей литературы и истории открылась интересная выставка

Музей русского лубка и наивного искусства подготовил экспозицию "Лубочная литература: что читали на “гульварах”, на базарах, в деревнях". Расскажем о том, что представлено на выставке, одним из организаторов которой является Государственный музей – культурный центр "Интеграция" имени Н.А. Островского.

Рассказ о том, что читали москвичи полтора века назад, следует начать с Ивана Сытина – самого известного издателя дореволюционной России. Он родился в 1851 году в селе Гнездиково (Костромская губерния) в семье волостного писаря. Окончившего три класса мальчика отправили работать к торговцу мехами, а затем в книжную лавку. За 10 лет в лавке Иван настолько полюбил книги, что решил связать с ними жизнь. Получив после женитьбы на дочери купца четыре тысячи рублей приданого, Сытин берет в долг еще три тысячи и покупает литографский станок, печатающий в пять красок – в те годы настоящая роскошь. Довольно быстро маленькая мастерская разрастается до типографии "Товарищество И.Д. Сытина и К".

В те времена у простого народа популярностью пользовались сборники анекдотов, сонники, советы по хозяйству и другое легкое чтение. Любили покупатели и лубочные картинки с изображением религиозных сюжетов или сцен из обычной повседневной жизни, дополненные шутливыми стишками. Сытин печатал картинки в цвете, поэтому его товар имел большой спрос.

Еще одна успешная идея Ивана Дмитриевича – выпуск карт боевых действий Русско-турецкой войны 1877–1878 годов с расположением воинских частей и укреплений. Новые листы выходили каждое утро и были весьма востребованы.

В 1884 году Иван Сытин начал печатать произведения Льва Толстого, Николая Лескова, Всеволода Гаршина, Владимира Короленко и других известных авторов. Это была качественная литература, предназначавшаяся для морально-нравственного развития читателя. Цены при этом были невысокими, Сытин ориентировался больше на простых покупателей, поэтому бумага использовалась дешевая.

Детские издания Сытина представляли собой красочные энциклопедии для самых маленьких и были посвящены знакомству с разными науками ("Два и три равно пяти", "Юный химик") и окружающим миром. В большом количестве выходили сказки. Как выглядели эти издания, можно увидеть на выставке.

После революции все издательства были национализированы, однако Сытин остался верен делу своей жизни и продолжал работать в своих бывших типографиях, которые располагались на Тверской и Пятницкой улицах.