На ВДНХ пройдет новогодняя ярмарка проекта "Зима в Москве"

На ВДНХ пройдет новогодняя ярмарка проекта "Зима в Москве"
Фото: mos.ru
Яркая площадка развернется за Музеем славянской письменности "Слово"

С наступлением зимнего сезона в столице стартовал масштабный проект "Зима в Москве", объединивший все главные городские развлечения: фестивали и ледовые шоу, спортивные состязания и творческие конкурсы, экскурсии и квесты. Не осталась в стороне и главная выставочная площадка страны. На ВДНХ в рамках проекта "Зима в Москве" развернулся огромный каток, открылась Почта Деда Мороза, установлена Добрая елка. А еще с 27 декабря по 8 января здесь будет работать новогодняя ярмарка.

В настоящую ярмарочную площадь превратится на время зимних каникул площадка, расположенная за павильоном № 58 "Музей славянской письменности “Слово”". Километры гирлянд, тысячи огней и разноцветных шаров, уютные домики, аромат угощений и веселая музыка подарят этому месту сказочную атмосферу.

На протяжении почти двух недель москвичи и гости столицы разного возраста смогут поучаствовать здесь в мастер-классах, поддержать местных художников и ремесленников, попробовать праздничные блюда и хорошо провести время.

Традиционные и оригинальные блюда, а также большой выбор горячих и прохладных напитков гости ВДНХ смогут попробовать ежедневно с 11:00 до 21:00.

В последние дни уходящего года, с 28 по 30 декабря, здесь пройдет авторский фестиваль "Новогодняя ярмарка игрушек". Его центральной композицией станет елка, украшенная игрушками в ретро-стиле, с выложенными вокруг подарками. Ведущими праздничных мероприятий станут, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой. Подробную программу фестиваля можно узнать на сайте ВДНХ.

Со 2 по 8 января с 13:00 до 15:00 маленькие и взрослые посетители могут научиться делать праздничные сувениры и самостоятельно изготовить украшение для дома, ароматическое саше для белья, свечу или открытку. На ярмарке также будут организованы занятия по росписи елочных игрушек.

Мероприятия проекта "Зима в Москве" продлятся до самого конца сезона – до 28 февраля. В течение этого времени горожане и туристы могут покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые представления и праздничные шоу, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, согреться чаем с горячими плюшками, принять участие в спортивных соревнованиях и снять памятные фотографии на фоне нарядных столичных улиц.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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