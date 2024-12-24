Гостям "Путешествия в Рождество" покажут утренники и спектакли

Гостям "Путешествия в Рождество" покажут утренники и спектакли
Фото: mos.ru
Посетители увидят представления на тему любимых отечественных сказок, фильмов и мультиков

Участники проекта "Зима в Москве" подготовили для горожан и гостей столицы насыщенную сценическую программу. С 24 декабря по 12 января на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" в разных районах столицы пройдут театрализованные постановки, концерты и развлекательные интерактивные мероприятия.

В этом году традиционный столичный фестиваль "Путешествие в Рождество" стал частью масштабного проекта "Зима в Москве", который объединил все сезонные мероприятия до конца февраля. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, посетителей фестиваля ждет более 1,5 тысячи новогодних спектаклей, концертов и детских утренников. Главными героями представлений станут любимые персонажи отечественных мультфильмов и сказочных кинолент.

В районе Щукино 24 декабря в 16:00 можно посетить постановку "Шайбу! Шайбу!" по сюжету одноименного советского мультфильма. На следующий день, 25 декабря, здесь в это же время покажут представление "12 месяцев".

На Манежной площади 26 декабря запланирован спектакль по мотивам знаменитой киноленты "Снежная королева". Начало в 14:00.

На фестивальной площадке в районе Северное Медведково 26 декабря состоится представление по мотивам анимационного фильма "Мороз Иванович". Начало в 17:15. А 29 декабря в 16:00 здесь можно будет посмотреть сказочную историю "По щучьему велению".

Гостей фестивальной площадки в районе Вешняки 1 января в 16:00 ждет спектакль про почтальона Печкина из Простоквашино и его новогодние приключения.

С 2 по 7 января на 26 площадках в разных районах города, в том числе Куркино, Кузьминки, Люблино и других, для юных посетителей будут организованы утренники с конкурсами, играми, загадками и подарками. Представления посвятят таким отечественным мультфильмам, как "Снеговик-почтовик", "Когда зажигаются елки", "Дед Мороз и Серый Волк". Начало в 12:00.

Кроме того, на протяжении всей зимы на десятках площадок, например, в районах Северное Бутово и Зябликово, кинопарке "Москино" и др., будут проходить выступления музыкальных групп и сольных исполнителей.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

В Финляндии назвали одно четкое условие завершения СВО

В Европе чувствуется усталость от конфликта

Штурмовики ВС РФ уничтожили пивших чай польских боевиков

Ожесточенные бои в зоне СВО продолжаются

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей