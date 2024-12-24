Гостям "Путешествия в Рождество" покажут утренники и спектакли

Посетители увидят представления на тему любимых отечественных сказок, фильмов и мультиков

Участники проекта "Зима в Москве" подготовили для горожан и гостей столицы насыщенную сценическую программу. С 24 декабря по 12 января на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" в разных районах столицы пройдут театрализованные постановки, концерты и развлекательные интерактивные мероприятия.

В этом году традиционный столичный фестиваль "Путешествие в Рождество" стал частью масштабного проекта "Зима в Москве", который объединил все сезонные мероприятия до конца февраля. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, посетителей фестиваля ждет более 1,5 тысячи новогодних спектаклей, концертов и детских утренников. Главными героями представлений станут любимые персонажи отечественных мультфильмов и сказочных кинолент.

В районе Щукино 24 декабря в 16:00 можно посетить постановку "Шайбу! Шайбу!" по сюжету одноименного советского мультфильма. На следующий день, 25 декабря, здесь в это же время покажут представление "12 месяцев".

На Манежной площади 26 декабря запланирован спектакль по мотивам знаменитой киноленты "Снежная королева". Начало в 14:00.

На фестивальной площадке в районе Северное Медведково 26 декабря состоится представление по мотивам анимационного фильма "Мороз Иванович". Начало в 17:15. А 29 декабря в 16:00 здесь можно будет посмотреть сказочную историю "По щучьему велению".

Гостей фестивальной площадки в районе Вешняки 1 января в 16:00 ждет спектакль про почтальона Печкина из Простоквашино и его новогодние приключения.

С 2 по 7 января на 26 площадках в разных районах города, в том числе Куркино, Кузьминки, Люблино и других, для юных посетителей будут организованы утренники с конкурсами, играми, загадками и подарками. Представления посвятят таким отечественным мультфильмам, как "Снеговик-почтовик", "Когда зажигаются елки", "Дед Мороз и Серый Волк". Начало в 12:00.

Кроме того, на протяжении всей зимы на десятках площадок, например, в районах Северное Бутово и Зябликово, кинопарке "Москино" и др., будут проходить выступления музыкальных групп и сольных исполнителей.