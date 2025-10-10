Виктория Бекхэм рассказала о расстройстве пищевого поведения

Певица подтвердила слухи, что всю жизнь страдает от неприятия себя

Британская артистка Виктория Бекхэм призналась, что страдает от расстройства пищевого поведения. По ее словам, к этому привели комплексы, заложенные еще в детстве, и суровая среда шоу-бизнеса.

Знаменитость вспомнила, что первые проблемы начались во время школьных постановок, где ее ставили в задние ряды, поскольку она была слишком полной. Позже, когда Виктория попала в состав Spice Girl, ей оказалось сложно справиться с нахлынувшей популярностью и общественным давлением.

"Я была толстой? Я была худой? Не знаю, теряешь чувство реальности. Я просто была очень критичной к себе. Мне не нравилось то, что я видела. Я была кем угодно: от пышнотелой до худощавой, то есть, это было много раз, и это тяжело", – рассказала артистка.

Бекхэм отметила, что не могла повлиять на появление ее снимков в таблоидах, но могла контролировать, как будет на них выглядеть. Поэтому она начала худеть, сидеть на постоянных диетах, назвать здоровыми которые нельзя.

Звезда вспомнила, как после рождения сына ее провокационно позвали на ТВ, чтобы узнать, сколько кило она набрала. Тогда ее взвешивали в прямом эфире. Это она считает большим унижением, которое только усилило симптомы пищевого расстройства.