Сотникова обнародовала тайную свадьбу с Попко спустя год после росписи

Звезда фигурного катания Аделина Сотникова публично обратилась к возлюбленному Дмитрию Попко, опубликовав коллаж со свадебного торжества. Как оказалось, с памятного события прошел уже целый год.
До последнего олимпийская чемпионка скрывала от журналистов беременность. А затем публика узнала, что у пары родился сын Адриан, которому уже три года.
И вот недавно Сотникова выложила свадебные фото: на них можно увидеть красивую невесту в традиционном платье с вечерней прической. Там же и сын возлюбленных. Анна поздравила себя и супруга с годовщиной.
"Двигаемся дальше", – написала Аделина.
Довольно быстро спортсменка восстановила форму после родов, упорно тренируясь, чтобы выйти на лед. Аделина уже успела поучаствовать в "Народном Ледниковом периоде".
Длительное время личная жизнь Сотниковой была окутана тайной. Только спустя годы она рассекретила личность своего возлюбленного, который оказался теннисистом Дмитрием Попко, выступавшим за Казахстан. В то время пара виделась сравнительно редко: спортсмен практически все время находился в Штатах. А Адриан появился на свет в 2022 году.
