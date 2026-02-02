В Госдуме назвали исключение Дапкунайте из киносоюза "очищением от предателей"

Курс рубля
Исключение актрисы Ингеборги Дапкунайте из Союза кинематографистов будет иметь положительные последствия для организации. Об этом сообщила депутат ГД Елена Драпеко, отметив, что аналогичные меры были приняты и в отношении продюсера Александра Роднянского*.
"<...> Союз очищается от предателей, от тех, кто предал свою страну. Поэтому я поддерживаю это решение", – высказалась парламентарий.
Решение об исключении обоих было принято в ходе съезда киносоюза в декабре 2025 года, отмечает aif.ru.
Напомним, Дапкунайте покинула Россию вскоре после начала СВО. В настоящее время она проживает в Бельгии. У актрисы имеется гражданство Великобритании – благодаря второму бывшему супругу.
В 2024-м стало известно, что Ингеборга намерена избавиться от своего бизнеса в России: она подала заявление на закрытие своего ИП, оплатив более 500 тыс. рублей задолженности.
В одном из интервью Дапкунайте призналась, что скучала по Москве. Однако возвращаться не планирует – хотя и жалеет, что не покинула страну еще во время воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.
*признан иностранным агентом решением Минюста
