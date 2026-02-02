В Госдуме назвали исключение Дапкунайте из киносоюза "очищением от предателей"

Сбежавшая из страны актриса давно не связывает себя с Россией

Исключение актрисы Ингеборги Дапкунайте из Союза кинематографистов будет иметь положительные последствия для организации. Об этом сообщила депутат ГД Елена Драпеко, отметив, что аналогичные меры были приняты и в отношении продюсера Александра Роднянского*.

"<...> Союз очищается от предателей, от тех, кто предал свою страну. Поэтому я поддерживаю это решение", – высказалась парламентарий.

Решение об исключении обоих было принято в ходе съезда киносоюза в декабре 2025 года, отмечает aif.ru.

Напомним, Дапкунайте покинула Россию вскоре после начала СВО. В настоящее время она проживает в Бельгии. У актрисы имеется гражданство Великобритании – благодаря второму бывшему супругу.

В 2024-м стало известно, что Ингеборга намерена избавиться от своего бизнеса в России: она подала заявление на закрытие своего ИП, оплатив более 500 тыс. рублей задолженности.

В одном из интервью Дапкунайте призналась, что скучала по Москве. Однако возвращаться не планирует – хотя и жалеет, что не покинула страну еще во время воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

*признан иностранным агентом решением Минюста