Хайди Клум в "голом платье" произвела фурор на дорожке "Грэмми"

Хайди Клум произвела фурор на "Грэмми" выходом в "голом платье": видео
Фото: commons.wikimedia.org
Супермодель решила повторить провокационный образ Бьянки Ценсори, уверены многие

Немецкая супермодель и актриса Хайди Клум произвела фурор на дорожке "Грэмми": блондинка появилась на церемонии в платье из жидкого пластика. Пользователи, кстати, увидели в этом откровенную попытку повторить не менее провокационный выход Бьянки Цензори в прозрачном платье.

На избраннице Канье Уэста, правда, было транспарентное капроновое платье с накинутой на плечи шубой. Бьянка в один момент скинула мех, оставшись совершенно прозрачной для присутствующих. А Хайди на "Грэмми-2026" решила представить свою "голую версию".

Клум остановила выбор на наряде, словно выполненного из жидкого пластика, который остыл на ее изгибах. В свои 52 года модель выглядит потрясающе: она до сих пор следит за питанием, говоря, что во всем важен баланс. Звезда редко ходит по ресторанам и отдает предпочтение домашней кулинарии. Вместо перекусов – горячий костный бульон, четыре тренировки в неделю и прогулки с любимой собакой.

Как пишет женский журнал "Клео.ру", в Лос-Анджелесе состоялась 68-я церемония вручения премии "Грэмми". Победителем вечера стал Bad Bunny с альбомом Debí tirar más fotos, который признали лучшей пластинкой года. Пуэрториканский рэпер получил "Грэмми" в главной категории дважды.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
