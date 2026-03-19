Легендарного советского актера Ершова кремировали

Звезде было 68 лет

Владимира Ершова, легендарного советского артиста, скончавшегося несколько дней назад, проводили в последний путь после прощания. Его тело было предано кремации. Стало известно, что прах заслуженного артиста России планируют захоронить на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой Льва Дурова.

Родные артиста пояснили, что с датой окончательного захоронения пока нет ясности. После кремации должно пройти определенное время, поэтому точное решение будет принято позднее.

О смерти знаменитости стало известно 15 марта. Артист завершил свое земное пребывание в возрасте 68 лет, причиной стал инсульт. Жизнь звезды оборвалась внезапно, трагедия стала тяжелым ударом для всех, кто был с ним рядом.

Прощальная церемония состоялась 18 марта в Театре на Бронной. Именно в этом культурном учреждении он служил с 1984 года – артист отдал сцене огромную часть своей жизни. В тот день в театр пришли десятки людей. Проститься с Ершовым собрались близкие, друзья, коллеги по труппе и художественный руководитель Константин Богомолов.

Многие зрители знали его не только по театру, но и по экрану. Он снимался в сериалах "Следствие ведут знатоки", "Хороший человек", "Живой Пушкин", "Дух" и "Гоп-стоп", и в каждой своей работе выкладывался на полную.

Уход знаменитости стал тяжелой новостью для театральной среды и для зрителей, которые долгие годы следили за его творчеством.

