Хабенский получил престижную премию

Знаменитость наградили за отличную работу в кино

В столице РФ прошел один из главных вечеров в мире российского кино – церемония вручения премии "Ника". В этом году она состоялась в Театре Моссовета и собрала почти всех, кто сегодня блистает в индустрии: на мероприятии были и признанные мастера, и молодые актеры, только набирающие популярность.

Главные актерские награды достались Светлане Крючковой и Константину Хабенскому. Крючкову отметили за роль в фильме "Двое в одной жизни, не считая собаки" (12+), где она сыграла женщину, сумевшую сохранить душевную теплоту и умение принимать людей такими, какие они есть. К сожалению, у звезды не вышло самой явиться на получение награды.

В мужской номинации победу одержал Константин Хабенский за фильм "Здесь был Юра" (18+). Выступая на сцене, артист подчеркнул, что считает эту работу важной и нужной, потому что истории о людях и человеческих судьбах остаются актуальными вне зависимости от времени.

Его персонаж в фильме – человек с особым восприятием мира, искренний и чувствующий. Он становится своеобразной опорой и ориентиром для окружающих. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее Богомолов отправил послание заполучившему его должность Хабенскому.