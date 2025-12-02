Хабенский рассказал о главной трагедии своего героя из "Авиатора" Кончаловского

Профессор Гейгер, которого играет актер, сталкивается по сюжету со сложнейшим испытанием жизни

Константин Хабенский выступил в роли чтеца и главного героя книги Иннокентия Платонова "Авиатор", посетив закрытую премьеру симфонического спектакля - она приурочена к выходу кинокартины с одноименным названием, снятой Егором Кончаловским.

53-летний актер признался, что интерес к проекту пробудил сам роман "Авиатор" Евгения Водолазкина. Зрители смогли не просто услышать музыку, но и проникнуться услышанной историей, главная мысль которой – важность самой человечности.

Хабенский в этом фильме играет петербургского профессора Гейгера, который, по мнению артиста, становится жертвой собственного эксперимента. Он одержим самой идеей бессмертия. И поэтому сталкивается с испытанием, посланным свыше: либо исполнить свою мечту и лишиться чего-то очень важного, либо остаться человеком. Дилемма заключается в выборе между делом жизни и человеческим счастьем.

"Я ему не завидую, если честно, не пожелаю столкнуться с подобным выбором никому", – признается Хабенский в интервью женскому журналу "Клео.ру".

В итоге профессор решается дать главному герою книги Иннокентию Платонову вторую жизнь, выводя человека, замороженного практически столетие назад, из сна.

За минувший век, уверен Хабенский, люди не слишком сильно изменились – сменилась лишь скорость восприятия информации в мире Платонова. Этот фактор лишил людей простого отношения к ближним. Но спустя век, уверен артист, человечество точно будет жить счастливо.