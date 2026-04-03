Дибров сомневается, что Полина стала счастливее после ухода к Товстику

"Со старым пердуном жила, а теперь с молодым": Дибров усомнился в счастье экс-жены
Дмитрий Дибров. Фото: АГН Москва
Ведущий не сразу принял решение жены и надеялся на ее возвращение

В новом выпуске шоу "Секрет на миллион" Дмитрий Дибров впервые публично высказался о разводе с Полиной, которая ушла к миллиардеру Роману Товстику. Телеведущий не скрывает обиды, хотя и старается не переходить на личности.

"Со старым пердуном жила, а теперь она с молодым пердуном живет, вот и все", – заявил Дибров в анонсе программы.

Он признается, что поначалу не принял решение жены и надеялся на ее возвращение. Однако брак распался. Сам Товстик также развелся с супругой Еленой, родившей ему шестерых детей.

Экс-супруга миллиардера, кстати, уверена, что Полина использовала привороты и зелья. Диброва эти обвинения лишь забавляют: "Как можно взять 50-летнего мужика и привести его туда, куда он не хочет идти?"

Сама Полина, напротив, регулярно показывает в соцсетях, как счастлива с новым избранником, и не скрывает, что думает о совместных детях. Однако не все их дети от первого брака легко приняли развод родителей. Младший сын Илья, по словам Полины, расплакался, когда узнал о расставании, и в его глазах был страх.

При этом сам Дибров недавно признавался, что до поездки на Сейшелы не подозревал об измене и уверен: физической близости у Полины с Товстиком до того момента не было.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник

