СМИ: Лолита пытается вернуться на ТВ после настигшей ее "отмены"

Сотрудник на ТВ считает лукавством слова певицы, что ей все это не нужно и не интересно

Певица Лолита, которая после скандала с "голой" вечеринкой пропала из телеэфира, предположительно предпринимает активные попытки реабилитироваться. По информации источников ТГ-канала "Свита короля", артистка подключила старые знакомства, чтобы вновь получить место на экране.

"Лола лукавит, когда говорит, что ей это не нужно и не интересно. Я думаю, она до сих пор не успокоилась, что ее заменили Наташей Королевой. Иначе бы не звонили во все редакции и не спрашивали, не найдется ли для нее место в новом сезоне", – рассказал на условиях анонимности сотрудник НТВ, занимающийся производством развлекательных программ.

По его словам, Лолиту готовы взять в любом амплуа – от музыкальных шоу до разговорных проектов.

Сама певица ранее публично заявляла, что не испытывает интереса к съемкам. Однако, по данным инсайдеров, после того как ей удалось вернуть расположение публики и вновь собирать полные залы на концертах, она решила предпринять новую попытку пробиться на телевидение. Пока ее приглашают только в качестве гостьи.