Илья Резник рассказал о состоянии Раймонда Паулса после операции на сердце

Композитор сразу поднял трубку, ответив старому другу

Илья Резник вышел на связь с Раймондом Паулсом после новостей о госпитализации композитора. Легендарный музыкант перенес операцию на сердце и уже находится дома. Резник поделился с "МК" подробностями разговора.

По словам поэта-песенника, Паулс сразу поднял трубку, голос у него был бодрый. Композитор поблагодарил за беспокойство, а на просьбу Резника следить за здоровьем ответил: "Ты тоже себя береги".

Проблемы с сердцем у Паулса начались в прошлом году. Он перенес инфаркт, после чего потребовалось хирургическое вмешательство. Нынешняя госпитализация, судя по всему, была плановым обследованием.

Из-за проблем со здоровьем 90-летний композитор редко появляется на публике, предпочитая проводить время дома. Но при этом он продолжает сочинять музыку и поддерживает связь с друзьями из России.

У Паулса выдался непростой период. Летом 2023 года умерла его супруга, с которой он прожил больше полувека. А в начале года композитор угодил в скандал на родине: он раскритиковал фестиваль "За мою родину" в Латвии и запретил организаторам использовать свое имя. В России его, напротив, поддерживают и помнят.