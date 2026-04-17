Илья Резник рассказал о состоянии Раймонда Паулса после операции на сердце

Илья Резник. Фото: АГН Москва
Композитор сразу поднял трубку, ответив старому другу

Илья Резник вышел на связь с Раймондом Паулсом после новостей о госпитализации композитора. Легендарный музыкант перенес операцию на сердце и уже находится дома. Резник поделился с "МК" подробностями разговора.

По словам поэта-песенника, Паулс сразу поднял трубку, голос у него был бодрый. Композитор поблагодарил за беспокойство, а на просьбу Резника следить за здоровьем ответил: "Ты тоже себя береги".

Проблемы с сердцем у Паулса начались в прошлом году. Он перенес инфаркт, после чего потребовалось хирургическое вмешательство. Нынешняя госпитализация, судя по всему, была плановым обследованием.

Из-за проблем со здоровьем 90-летний композитор редко появляется на публике, предпочитая проводить время дома. Но при этом он продолжает сочинять музыку и поддерживает связь с друзьями из России.

У Паулса выдался непростой период. Летом 2023 года умерла его супруга, с которой он прожил больше полувека. А в начале года композитор угодил в скандал на родине: он раскритиковал фестиваль "За мою родину" в Латвии и запретил организаторам использовать свое имя. В России его, напротив, поддерживают и помнят.

Источник: "МК" ✓ Надежный источник

"Никто не сунется": Европе пригрозили блокадой Балтики и массовыми ударами

На весь ЕС наберется лишь около 600 крылатых и баллистических ракет, которые дотянутся до границы

Express: британцы пришли в ужас от угрозы РФ ударить по местным заводам БПЛА

Речь идет о списке потенциальных целей для ВС России

