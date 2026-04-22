Пересильд заявила, что ее дочь Машу запугивали мошенники

Аферисты пытались обмануть ребенка

Юлия Пересильд рассказала о жуткой ситуации, с которой столкнулась звездная семья: ее 13-летнюю наследницу Машу пытались запугать телефонные мошенники. Актриса узнала об этом не сразу, так как в тот момент почти сутки находилась на съемках и не могла контролировать происходящее.

Злодеи действовали очень жестко и психологически давили на ребенка. Они внушали девочке страх, утверждая, что говорить об их общении родителям нельзя, иначе якобы последуют серьезные проблемы с законом. При этом они требовали постоянно быть на связи и сообщать, где она находится.

Звезда отметила, что аферисты представлялись сотрудниками силовых структур, называли реальные фамилии и ссылались на статьи Уголовного кодекса, чтобы звучать убедительно и запутать ребенка. Девочка, оказавшись под таким давлением, была напугана и не понимала, как правильно поступить, но, к счастью, все обошлось.

Актриса подчеркнула, что подобные случаи происходят все чаще, и призвала родителей внимательно следить за тем, с кем общаются их дети, объяснять им возможные схемы обмана и учить не доверять незнакомцам, даже если те представляются официальными лицами.