Шуфутинский ответил анекдотом на вопрос об отношении к музыке SHAMAN’а

Шансонье волнуют не жанровые ярлыки, а то, как музыка будет трогать сердца

Михаил Шуфутинский поделился не только планами на отпуск с молодой супругой, но и оригинальным взглядом на творчество коллег. Когда у легендарного исполнителя поинтересовались мнением о SHAMAN’е, он не стал давать прямых оценок, а рассказал анекдот: о том, как мужчина еврейского происхождения пришел в мясную лавку и попросил рыбу. В ответ ему ответили, что речь идет не о рыбе, а о мясе.

"На что тот говорит: "Я же вас не спрашиваю, как это называется. Дайте мне эту рыбу!" – привел аналогию артист.

Шуфутинский подчеркнул, что его не волнуют жанровые ярлыки. Хорошая музыка или песня, будь то шансон или попса, не нуждаются в названии. Важно, чтобы композиция трогала сердца и заставляла жить.

Поговорив о высоком, артист поспешил завершить беседу, заявив, что вынужден покинуть журналистов: завтра он улетает в отпуск.

Напомним, недавно сам SHAMAN дал ответ хейтерам, которые напали на него за облизывание байкальского льда. Артист заявил, что ему не стыдно, а стыд должны испытывать те, кто "лижет пятую точку хозяевам" на Западе.