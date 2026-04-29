Соловьев опроверг слухи о сыне-модели, живущем в Лондоне

Ведущему в споре с Боней пришлось объясняться из-за своего наследника

Владимир Соловьев в ходе прямого эфира с Викторией Боней снова вынужден был оправдываться. На этот раз телеведущий объяснялся по поводу своего сына. В Сети распространилась информация, что наследник журналиста якобы живет в Великобритании и работает в модельном агентстве.

"Все, что там говорится – это ложь. Мой сын не в Лондоне, ни в каком модельном агентстве не работает. При этом эту ложь запустил американец, живущий в Киеве", – заявил Соловьев в эфире своей программы.

Ранее эти слухи активно расходились по соцсетям, а также попали в блог Виктории Бони. Журналист подчеркнул, что распространяемая информация не имеет ничего общего с действительностью.

Ранее Соловьев в прямом эфире попросил прощения у Бони за оскорбления. Однако на дебатах стороны пришли к перемирию.