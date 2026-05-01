Продюсер Дзюник раскритиковал дочь Борисовой: "Осинки не родят апельсинки"

Дана Борисова и Полина Аксенова. Фото: АГН Москва
Критик не понимает, почему Полину Борисову приглашают на ТВ

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org высказался о 18-летней Полине Борисовой, дочери телеведущей Даны Борисовой, которая уже два месяца находится на лечении в клинике. По его мнению, девушка пошла по стопам родственников.

"Есть такое хорошее выражение "осинки не родятся апельсинки". Что мы и видим. Вся женская линия – мазаны одним миром", – заявил Дзюник.

Продюсер считает, что Дане следовало отдать дочь на воспитание отцу. Тогда, уверен он, Полина выросла бы другим человеком. Вместо этого, по его словам, в 17-18 лет у девушки появились татуировки и она делала пластические операции. А причина ее появления на ТВ-каналах, утверждает Дзюник, неясна. 

Полина Борисова перестала выходить на связь в феврале. Позже ее бывший парень Артур Якобсон рассказал, что она находится в клинике без телефона. По его словам, сейчас с ней все в порядке: Полина не пьет, не курит, готовится к экзаменам. Ранее сама Полина рассказывала, что спасала маму от зависимости и прятала ключи от "ее дилеров".

Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник

