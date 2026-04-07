Пропавшая из соцсетей дочь Даны Борисовой находится в клинике на лечении

Полина уже два месяца без доступа к телефону

18-летняя Полина Борисова, дочь телеведущей Даны Борисовой, исчезла из соцсетей после 18 февраля. Последний раз она выходила на связь 10 февраля, когда сообщила, что снова ложится в клинику. Поклонники забили тревогу. Ситуацию прояснил бывший возлюбленный Полины – 35-летний продюсер Артур Якобсон, передает Super.

Несмотря на расставание, Якобсон, как утверждает сам, по-прежнему участвует в жизни девушки. Родители Полины в конце февраля решили продолжить ее лечение в клинике. Сама девушка уже почти два месяца без телефона.

"Могу сказать, что прямо сейчас с ней все хорошо. Не курит, не пьет, следит за питанием, читает книжки, готовится к экзаменам", – рассказал продюсер.

При этом он утверждает, что последнее время девушка вела себя не лучшим образом. Якобсон признался, что первым забил тревогу и обратился к отцу Полины с доказательствами. Он считает, что даже после расставания не может бросить девушку. По его словам, Дана Борисова благодарна ему за это.

На вопрос журналистов, является ли клиника реабилитационным центром, Якобсон ответил уклончиво: "Полина молодая перспективная девчонка, вся жизнь впереди. Все плохое нужно рубить в зачатке". Детали раскрывать не стал, но дал понять, что догадки верны.

Ранее Полина Борисова рассказывала, что сама спасала маму от зависимости. Она признавалась, что прятала ключи, чтобы "ее дилеры" не могли попасть в дом, и не давала матери напиться.