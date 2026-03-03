Дочь Даны Борисовой рассказала, как спасала маму от зависимости

Дочь Борисовой вспомнила, как спасала маму от зависимости: "Не давала напиться"
Фото: АГН Москва
Полина признавалась, что приходилось прятать ключи - чтобы посторонний не мог снабдить ее маму запрещенкой

Полина Борисова поведала в "Новой битве экстрасенсов" о том, как спасала маму от зависимости: в тот момент дочь сама переживала депрессию. Однако Полина выстояла – и смогла помочь родному человеку.

Полина вспоминает, что мама "валялась" в комнате после употребления запрещенки. 

"Я всегда спасала ее сама – не давала ей напиться, выгоняла ее дилеров", – поделилась собственными переживаниями Полина.

Один из таких людей – некий Рей, который постоянно поставлял Борисовой запрещенные вещества. Ныне, говорит Полина, он находится в местах лишения свободы. А тогда дочке приходилось прятать ключи, чтобы не допустить его появления на пороге.

Даже после пережитого, говорит Полина, любовь к матери никуда у нее не делась. Правда, ныне отношения ведущей и дочери переживают кризис.

До этого Борисова сама рассказывала о конфликте с дочерью, признавшись, что задумалась о полном прекращении общения с наследницей из-за постоянных конфликтов. Телеведущая не скрывает, что ее глубоко ранят публикации Полины в социальных сетях, где дочка выставляет ее в негативном свете. 

