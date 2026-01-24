Дана Борисова рассказала о проблемах с дочерью

Дана Борисова рассказала о проблемах с дочерью
Дана Борисова. Фото: соцсети
Знаменитость решила быть откровенной

Телеведущая Дана Борисова призналась, что в ее отношениях с дочерью Полиной возник серьезный конфликт. По словам звезды, постоянные обвинения со стороны дочери и публичные упреки настолько ей надоели, что она задумалась о полном прекращении общения с наследницей.

Борисова пояснила, что ее резкие высказывания в адрес Полины никогда не были попыткой унизить или обидеть ребенка. Она считает свою критику формой заботы и уверена, что именно так родители должны помогать детям меняться к лучшему. Теледива отметила, что в юности сама была лишена подобной "поддержки" и потому старается дать дочери то, чего ей когда-то не хватало.

При этом Дана призналась, что ее глубоко ранят публикации Полины в соцсетях, где мать выставляется в негативном свете. Она подчеркнула, что действительно может быть жесткой, но руководствуется исключительно тревогой за здоровье и внешний вид дочери.

Знаменитость с обидой объявила, что если ее заботу продолжат воспринимать как оскорбление, она готова полностью замолчать и отстраниться от родного ребенка.

