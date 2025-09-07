Борисова объяснила, почему закрыла дочери путь в шоу-бизнес

Блондинка приняла решение в обход мнения наследницы

Телеведущая Дана Борисова объяснила, почему не разрешила дочке Полине идти в шоу-бизнес. Девушка заявила, что мать обзвонила телеканалы и попросила не брать ее на работу, что стало причиной грандиозного скандала в звездном семействе.

Блондинка призналась, что действовала исключительно ради защиты дочери. По ее словам, у наследницы были трудности с психикой, и долгое время семья старалась стабилизировать ее состояние. Она считает, что телевидение слишком жестокая сфера: там постоянный прессинг, критика и хейт, которые могут разрушить эмоциональное равновесие нежной личности.

Звезда подчеркнула, что ее поступок не связан с завистью. Она уверена, что дочка просто не готова выдержать такие нагрузки, ведь зрители сегодня могут восхищаться, а завтра – обрушить поток негатива.