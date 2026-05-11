Продюсер Дворцов рассказал, кто претендует на имущество Пьера Нарцисса

Среди наследства — жилье, чайные плантацияи и другие вложения артиста

Спустя почти четыре года после ухода Пьера Нарцисса его близкие не могут поделить наследство. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов в интервью СМИ сообщил, что развернулась настоящая битва за имущество артиста.

Основные претенденты – мать певца, его бывшая супруга и внучка. По словам Дворцова, мать пытается забрать все себе, не желая ни с кем делиться. На кону стоит не только недвижимость, но и чайные плантации, а также другие инвестиции.

Сейчас вопросом занимаются юристы. Сроки разбирательства неизвестны – слишком много заинтересованных сторон. Параллельно Дворцов помогает внебрачному сыну Нарцисса Андреа Мбоа, чье родство подтвердил тест ДНК, строить музыкальную карьеру.

Пьер Нарцисс, прославившийся в начале нулевых хитами "Шоколадный заяц" и "Чокнутая", скончался в июне 2022 года. Ему было 45 лет. Причиной смерти врачи назвали подагру и вызванные ею осложнения. Прощание с исполнителем прошло в Москве.

Пьер изначально не намеревался связывать судьбу со сценой: в Москву он приехал, чтобы получить образование журналиста. Однако после эпизодической роли в "Сибирском цирюльнике" началась его карьера. А признание публики он получил после участия в "Фабрике звезд".