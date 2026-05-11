Волочкова рассказала, как неизвестный мужчина изменил ее судьбу

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети
Доброта незнакомца открыла диве дорогу в жизнь

Анастасия Волочкова поделилась трогательной историей из своей юности, которая во многом повлияла на ее судьбу. В недавнем интервью она вспомнила момент, когда на старте карьеры ей едва не пришлось отказаться от важного конкурса из-за нехватки денег.

По словам балерины, тогда семье будущей звезды не хватало средств даже на билет до места проведения соревнования. Ее мать пыталась договориться с сотрудниками аэропорта о скидке, надеясь хоть как-то помочь дочери осуществить мечту.

Этот разговор случайно услышал незнакомый мужчина. Узнав о ситуации, он решил вмешаться и полностью оплатил поездку, дав молодой артистке шанс выступить и побороться за награду.

Волочкова отметила, что благодаря этому поступку она смогла продолжить свой путь и добиться результата, о котором мечтала. При этом сам благотворитель больше никогда не выходил на связь, так и оставшись для звезды неизвестным человеком.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
