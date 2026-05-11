Дочь Даны Борисовой рассказала, почему порвала с продюсером

Полина Борисова. Фото: соцсети
Звездная наследница не может больше молчать

Дочка популярной телеведущей Даны Борисовой Полина открыто заявила, что ее роман с продюсером Артуром Якобсоном закончился из-за психологического давления с его стороны. Звезда долго находилась в подавленном состоянии, но решила больше не молчать об этом.

Девушка рассказала, что бывший партнер контролировал ее жизнь и постоянно втягивал в публичное обсуждение их отношений. Она призналась, что тот настойчиво требовал комментировать их личную жизнь и с болезненным интересом следил за тем, что пишут о них в интернете.

Полина подчеркнула, что даже ночью он не мог остановиться – вместо отдыха продолжал просматривать ролики и публикации, посвященные их паре, внимательно читая каждый комментарий. Она заявила, что бывший был одержим вниманием к себе.

Со своей стороны мужчина настаивает, что именно поведение звездной наследницы стало причиной разрыва, однако девушка с этим категорически не согласна.

Напомним, отношения знаменитостей продлились всего несколько месяцев и закончились в начале января. Разница в возрасте между ними составляла 17 лет, что с самого начала вызывало недовольство у звездной матери.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник

