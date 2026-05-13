Уволенная из театра звезда "Ворониных" Волкова устроилась на работу

Знаменитость не отчаивается

Актриса Екатерина Волкова сообщила поклонникам, что в ее жизни начинается новый этап после скандального увольнения из театра. Звезда нашумевшего в свое время телепроекта "Воронины" рассказала, что устраивается на новую работу, однако раскрывать подробности пока не стала.

На просторах интернет-пространства знаменитость опубликовала фотографии, на которых готовится к оформлению документов. Актриса заинтриговала подписчиков и намекнула, что впереди ее ждет новый этап в карьере.

Напомним, в апреле артистка пожаловалась, что ее уволили из Театра комедии, которому она посвятила десять лет жизни. Знаменитость отметила, что одной из причин стало ее нежелание участвовать в постановках, которые ей неинтересны. Кроме того, звезде объявили, что из-за возраста для нее в театре больше не осталось подходящих ролей. На момент увольнения артистке было 44 года.