Климова, Шпица и Бочкарева рассказали о любимом аудиторией контенте в соцсетях

Екатерина Шпица. Фото: соцсети
Многие звезды делают ставку на тёплую, семейную и искреннюю коммуникацию

СберМаркетинг проанализировал, как и где артисты, актёры и медиаперсоны выстраивают личные бренды, какие форматы работают в социальных сетях.

Для участников исследования соцсети – это уже не "дополнение" к карьере, а полноценный канал коммуникации с аудиторией. В лидерах форматов – короткие вертикальные видео, бэкстейдж, лайв-эфиры и личные дневники. К этому добавляются конкретные маркетинговые инструменты: таргетированная реклама, посевы в блогах и тематических пабликах, совместные прямые эфиры, интеграции с брендами.
Актёры Екатерина Климова, Катерина Шпица и Наталья Бочкарёва выстраивают контент вокруг профессии: съёмочный процесс, репетиции, кино и театральные работы – всё, что позволяет аудитории "подсмотреть" за профессией в реальном времени.

Анна Калашникова ведёт блог 14 лет – с момента появления соцсетей. Её контент строится вокруг профессиональных достижений и личного: концерты, конкурсы, beauty– и "мамский" контент, путешествия.
Продюсер Ян Трунцев, работающий с Екатериной Климовой, Анной Банщиковой и Катериной Шпицей, подчёркивает: "На сегодняшний день у нас, как и уже несколько лет, основной фокус направлен в сторону мультиплатформенности. Мы считаем рискованным опираться только на одну площадку". Этот принцип стал стандартным: появление новой перспективной площадки – сигнал заходить на неё одними из первых, чтобы занять органическую аудиторию до насыщения.

При этом Екатерина Климова дополнительно развивает офлайн-продукт: её авторское шоу "Манифест красивой женщины" собирает залы до 1000 человек с аншлагом. "Сегодня аудитории уже недостаточно просто наблюдать за артистом в соцсетях. Людям хочется получать более глубокий контакт, эмоцию, опыт", – поясняет продюсер проекта.

Почти все участники опроса сходятся во мнении: время образа "идеальной недосягаемой звезды" постепенно проходит. Поэтому Анна Банщикова и Наталья Бочкарёва делают ставку на тёплую, семейную и искреннюю коммуникацию – и именно она получает наибольший отклик у аудитории.

