Воля рассказал, почему отказался от брачного договора с Утяшевой

Ляйсан Утяшева. Фото: соцсети
Юморист поделился подробностями личной жизни

Известный российский комик Павел Воля высказался на тему брачных контрактов и признался, что они с Ляйсан Утяшевой принципиально не стали оформлять никаких юридических соглашений. Шоумен подчеркнул, что в их семье все держится на доверии и взаимопонимании.

Разговор об этом неожиданно возник во время съемок кулинарного шоу спортсменки. Гостьей выпуска стала Катя Гордон, которая в какой-то момент поинтересовалась, есть ли у звездной пары брачный договор.

Девушка сразу ответила отрицательно. После этого комик с улыбкой вмешался в беседу и начал шутить на тему того, что звездный юрист пытается подтолкнуть его жену к опасным мыслям.

Позже артист уже серьезно объяснил свою позицию. Он подчеркнул, что, когда супруги вместе строят жизнь, воспитывают детей и одинаково вкладываются в семью, даже мысли о подобных документах быть не может.

Юрист в ответ заметила, что у нее самой в браке тоже нет никаких контрактов.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник

