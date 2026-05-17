Владимир Пресняков прокомментировал крах брака сына Никиты

Владимир Пресняков с сыновьями. Фото: соцсети
Артист сильно переживает за наследника

Российский певец Владимир Пресняков впервые подробно высказался о расставании сына Никиты Преснякова с Аленой Красновой. Артист отметил, что сегодня разводы среди молодых пар стали происходить слишком часто, и связал это с поспешными решениями и нехваткой жизненного опыта.

Осенью 2022 года молодой исполнитель переехал жить в США. Спустя некоторое время к нему перебралась и любимая женщина. Однако летом прошлого года стало известно, что пара решила расстаться после восьми лет отношений. Звездный наследник остался Америке, а блондинка вернулась в Россию.

Своим мнением о семейной жизни и разводах Пресняков-старший поделился на одном из развлекательных шоу. Он отметил, что многие молодые люди слишком рано вступают в брак, не успев по-настоящему узнать друг друга и понять, готовы ли они к совместной жизни.

Певец добавил, что с возрастом приходит понимание настоящих ценностей. Он подчеркнул, что мужчинам важно научиться уважать и беречь своих избранниц, поскольку только жизненный опыт помогает осознать, насколько большую роль женщина играет в их судьбе.

Источник: Шоу "Вопрос ребром" ✓ Надежный источник

