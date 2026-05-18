Филипп Киркоров обозначил отношение к браку

Артист для себя все решил

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров сделал откровенное заявление о личной жизни и признался, что больше не хочет связывать себя узами брака. Артист подчеркнул, что сейчас совершенно не видит себя в роли жениха и настроен в этом плане весьма категорично.

Надо полагать, любимец публики в свое время сильно устал от семейных переживаний и больше не стремится к официальным отношениям. Впрочем, звезда все же отметил, что жизнь умеет преподносить сюрпризы, поэтому полностью исключать ничего нельзя.

"Все, больше не хочу жениться. Хотя кто знает, как говорится, никогда не зарекаюсь", – кокетничает знаменитость.

Как сообщается, артист сделал это признание во время празднования своего дня рождения. На вечере собрались самые близкие друзья и люди из окружения певца.

Напомним, брак знаменитости с Аллой Пугачевой в свое время называли настоящей сенсацией. Артисты поженились в 1994 году, этот союз долгие годы считался одной из самых ярких звездных пар страны. Несмотря на развод, артист не раз признавался, что старшая коллега и любимая жена сыграла огромную роль в его жизни и карьере. После расставания певец сохранил теплое отношение к экс-супруге, а вот бывшая примадонна отечественной эстрады недавно объявила, что этот брак был заключен ради пиара.