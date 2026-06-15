Катя Лель рассказала, сколько потратила на выпускной дочки

Катя Лель рассказала, сколько потратила на выпускной дочки
Катя Лель. Фото: соцсети
Звезде пришлось раскошелиться

Популярная российская певица Катя Лель сообщила, что выпускной ее любимой наследницы уже обошелся звездному семейству более чем в 70 тысяч рублей. Впрочем, исполнительница уверена, что на таком важном событии экономить не стоит, ведь этот день останется в памяти Эмилии на всю жизнь.

Звезда рассказала, что денежные средства на торжество собирались постепенно всем классом на протяжении учебного года. Важный для выпускников день пройдет в одном из красивейших столичных ресторанов.

Звездная наследница завершает обучение в лицее и готовится к поступлению в вуз. Она решила связать свое будущее со стоматологией. Знаменитая мать девушки отметила, что это непростая профессия, однако самое главное – это следовать своему призванию и выбирать дело, которое будет приносить удовольствие каждый день.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

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