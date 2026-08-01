Сябитова объяснила, почему Киркорову не стоит жениться

Сябитова объяснила, почему Киркорову не стоит жениться
Роза Сябитова. Фото: АГН "Москва"
Звезда дала коллеге неожиданный совет о личной жизни

Роза Сябитова дала Филиппу Киркорову неожиданный совет по поводу личной жизни. Телесваха считает, что звезде не стоит торопиться с официальным браком, а лучшим решением для него могла бы стать совместная жизнь с какой-нибудь дамой без регистрации отношений.

Телеведущая отметила, что с возрастом многие начинают смотреть на создание семьи не только через призму чувств, но и с учетом юридических и имущественных вопросов. По ее мнению, в ситуации поп-короля такой подход особенно актуален.

Звезда обратила внимание, что у артиста растут двое детей, поэтому официальный брак может в будущем привести к ненужным имущественным спорам. Она заявила, что незарегистрированные отношения позволили бы избежать возможного раздела имущества и судебных разбирательств. Такой формат совместной жизни она считает для певца наиболее разумным.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
По теме

Горят заводы и аэродромы: ВС РФ нанесли мощный удар по Украине

Военная машина Киева снова атакована

Горят заводы и аэродромы: ВС РФ нанесли мощный удар по Украине

Военная машина Киева снова атакована

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей