Сябитова объяснила, почему Киркорову не стоит жениться

Звезда дала коллеге неожиданный совет о личной жизни

Роза Сябитова дала Филиппу Киркорову неожиданный совет по поводу личной жизни. Телесваха считает, что звезде не стоит торопиться с официальным браком, а лучшим решением для него могла бы стать совместная жизнь с какой-нибудь дамой без регистрации отношений.

Телеведущая отметила, что с возрастом многие начинают смотреть на создание семьи не только через призму чувств, но и с учетом юридических и имущественных вопросов. По ее мнению, в ситуации поп-короля такой подход особенно актуален.

Звезда обратила внимание, что у артиста растут двое детей, поэтому официальный брак может в будущем привести к ненужным имущественным спорам. Она заявила, что незарегистрированные отношения позволили бы избежать возможного раздела имущества и судебных разбирательств. Такой формат совместной жизни она считает для певца наиболее разумным.