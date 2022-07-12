Украина заявляет о намерении начать освобождение южных регионов

Прошедший в Индонезии саммит стран "Большой двадцатки" выявил, что европейская точка зрения на СВО среди других участников не возобладала, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, представители ряда стран не стали называть главного "агрессора" на Украине, но все сошлись во мнении, что необходимо проработать план ликвидации последствий конфликта во всем мире.

Глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что Украина готовится вернуть контроль над некоторыми южными регионами, которые сейчас заняты российскими войсками. Это заявление он сделал на фоне просьбы вице-премьера Ирины Верещук к жителям Херсонской области покинуть регион.

Что происходит во время российской спецоперации на Украине – в трансляции "Утра" за неделю с 11 по 17 июля.

08:21 Появились первые кадры после украинского удара американскими HIMARS по Новой Каховке.

07:31 Стало известно о 2 погибших и 4 пропавших без вести после удара по Новой Каховке.

01:33 Сотни квартир уничтожены ударом американской HIMARS по Новой Каховке (Херсонская область).

12 июля

21:33 Минобороны РФ сообщает, что украинские националисты готовят очередную провокацию в Славянске (ДНР) для обвинения ВС РФ в неизбирательных ударах по гражданским объектам.

19:20 Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевские власти пытаются оказать давление на местное население и сорвать подготовку к референдуму.

18:25 Первый пассажирский поезд отправился из Волновахи в Мариуполь. Это первый состав, который встал на рельсы с момента освобождения города от националистов, передает "Пятый канал".

18:05 Украинские войска в понедельник выпустили 15 снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой и Новобахмутовке.

17:40 Крупное общественное движение "Мы вместе с Россией" формируется в Запорожской области, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

16:58 Ясли-сад и средняя школа повреждены в Донецке в понедельник в результате обстрелов города со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин.

16:00 Глава администрации поселка Великий Бурлук на освобожденной территории Харьковской области погиб при подрыве его автомобиля.

14:44 В Херсоне предотвратили покушение на главу региона Сальдо, бомба на пути следования его автомобиля была вовремя обнаружена и обезврежена, сообщают областные власти.

13:21 В ДНР заявили, что 3 человека погибли, 39 пострадали из-за обстрела украинскими войсками Степано-Крынки из HIMARS.

12:01 Ракетами "Калибр" в Днепропетровской области уничтожены хранилища ВСУ с боеприпасами для РСЗО HIMARS, гаубиц M777, самоходных пушек "Пион" – Минобороны России.

11:56 Лукашенко и Путин поговорили по телефону, обсудив калининградский транзит, поставки российских энергоносителей в Европу и ход российской спецоперации.

11:20 Литва не вводила новых ограничений на транзит в Калининград, сейчас началась реализация очередного этапа принятых ранее санкций, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

11:16 Ликвидирован человек, пытавшийся совершить покушение на главу Мелитопольского района Андрея Сигуту. Он при задержании оказал сопротивление и был застрелен.

11:05 Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае избрания на пост премьер-министра собирается обеспечить поражение России в спецоперации

10:21 Пушилин заявил о невозможности восстановить Мариуполь до сентября.

9:51 С 10 июля вводится запрет на транзит через Литву ряда продуктов российского производства, в том числе цемент и спирт.

9:25 Киев совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту, он не пострадал, сообщили в МВД по Запорожской области.

9:02 Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 18 июля 2022 года 03:45 по московскому времени, сообщает Росавиация.

8:32 Поставки газа по "Северному потоку" прекратились с 7.00 мск понедельника, следует из данных оператора магистрали.

11 июля