Пригожин прокомментировал видео с пожелавшим вернуться на фронт заключенным, который потерял ногу в ходе СВО

Бизнесмен четко озвучил свою позицию

Предприниматель Евгений Пригожин ответил журналистам издания "Утро.ру" на вопрос о том, считает ли он правильным решение потерявшего ногу бойца "ЧВК Вагнера" остаться на фронте. Комментарий Евгения Викторовича публикует пресс-служба компании "Конкорд".



Боец, о котором идет речь, ранее был осужден в Великом Новгороде за убийство судьи, затем помилован за службу в "ЧВК Вагнера". Он потерял конечность во время специальной военной операции ВС РФ на Украине, но желает остаться в Донбассе вместо возвращения домой.

"Если вы хотите, чтобы он вернулся в Великий Новгород и убил еще одного судью, то вы абсолютно правы, что ему не надо оставаться на фронте. В этом случае, как я уже говорил, на фронт должны поехать ваши дети", – отметил Евгений Пригожин.

Видео, на котором предприниматель рассказывает о бойце, ранее вышло на сайте РИА ФАН.