Пригожин прокомментировал видео с пожелавшим вернуться на фронт заключенным, который потерял ногу в ходе СВО

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Предприниматель Евгений Пригожин ответил журналистам издания
"Утро.ру" на вопрос о том, считает ли он правильным решение потерявшего ногу бойца
"ЧВК Вагнера" остаться на фронте. Комментарий Евгения Викторовича публикует
пресс-служба компании "Конкорд".
Боец, о котором идет речь, ранее был осужден в Великом Новгороде за убийство судьи, затем помилован за службу в "ЧВК Вагнера". Он потерял конечность во время специальной военной операции ВС РФ на Украине, но желает остаться в Донбассе вместо возвращения домой.
"Если вы хотите, чтобы он вернулся в Великий Новгород и убил еще одного судью, то вы абсолютно правы, что ему не надо оставаться на фронте. В этом случае, как я уже говорил, на фронт должны поехать ваши дети", – отметил Евгений Пригожин.
Видео, на котором предприниматель рассказывает о бойце, ранее вышло на сайте РИА ФАН.
Задержаны почти все соучастники