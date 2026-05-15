Собянин: Силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве

Средства ПВО главного оборонного ведомства РФ уничтожили два беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что после падения обломков на месте сразу начали работать специалисты экстренных служб. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.
"ПВО Минобороны сбили два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал мэр в своем канале в мессенджере "Макс".
Украинские дроны регулярно пытаются атаковать различные субъекты нашей страны, включая столичный регион. Российские системы ПВО продолжают эффективно отражать подобные атаки, уничтожая воздушные цели еще на подлете.
