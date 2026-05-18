Собянин: Силы ПВО сбили два БПЛА, направлявшихся на Москву

Противник продолжает попытки атаковать российские города

Украинская армия каждый день пытается напасть на мирные российские города. Особое "внимание" противник уделяет столичному региону нашей страны. Так, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешном отражении очередной атаки на столицу. Защитные системы ликвидировали два вражеских дрона.

"Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевшие на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – указано в канале мэра Москвы в мессенджере "Макс".

Системы обороны отлично справляются со своими задачами и надежно защищают российские города.