Собянин: Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву

ВСУ на ежедневной основе пытаются нанести урон российским регионам

Армия Украины продолжает регулярные обстрелы мирных российских городов. Особое внимание противник уделяет столичному региону. Москва постоянно становится целью атаки, однако защитные системы отлично справляются со своей задачей – ПВО сбивают дроны врага в воздухе. Об очередной попытке ударить по столице сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Уничтожен еще один беспилотник. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - сообщил Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".

Информации о пострадавших и серьезных разрушениях пока нет. На месте работают эксперты.